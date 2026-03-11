السوداني للرئيس الإيراني: الهجمات التي تستهدف العراق غير مقبولة

أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن الهجمات التي تستهدف العراق غير مقبولة.وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أنه قال للرئيس بزشكيان إن "الهجمات التي تستهدف الأراضي العراقية تمثل انتهاكا لسيادة العراق وأمنه وهو أمر غير مقبول ويقوض المساعي التي يبذلها العراق من أجل إنهاء الحرب والعوده إلى الحوار".وكان العراق من بين عدد من دول المنطقة التي استهدفتها إيران ردا على الضربات الأميركية والإسرائيلية.