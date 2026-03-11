سفير إيراني يؤكد إصابة مجتبى خامنئي في الضربات الأميركية الإسرائيلية

أكد السفير الإيراني لدى قبرص لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن المرشد الأعلى الجديد آية الله مجتبى خامنئي، أُصيب في ساقيه وذراعه وفي يده في الضربات الأميركية-الإسرائيلية التي قُتل فيها والده علي خامنئي في 28 شباط.



ولم يظهر مجتبى خامنئي (56 عاما) في العلن منذ انتخابه الأحد مرشدا أعلى خلفا لوالده الذي قتل في اليوم الأول من الحرب في قصف استهدف مقر إقامته.



وقال السفير الإيراني لدى نيقوسيا علي رضا سالاران في مقابلة مع الصحيفة اليومية البريطانية، إن مجتبى "كان هناك أيضا وأُصيب خلال ذلك القصف".



وأضاف: "سمعت أنه أُصيب في الساقين واليد والذراع...أعتقد أنه في المستشفى". وتابع: "لا أظن أنه في حالة... تسمح له بإلقاء خطاب".



وكان نجل الرئيس مسعود بيزشكيان قد ذكر الأربعاء على حسابه في تلغرام أن مجتبى خامنئي "سالم وبخير".

