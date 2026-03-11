الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سفير إيراني يؤكد إصابة مجتبى خامنئي في الضربات الأميركية الإسرائيلية

أخبار دولية
2026-03-11 | 11:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سفير إيراني يؤكد إصابة مجتبى خامنئي في الضربات الأميركية الإسرائيلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سفير إيراني يؤكد إصابة مجتبى خامنئي في الضربات الأميركية الإسرائيلية

أكد السفير الإيراني لدى قبرص لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن المرشد الأعلى الجديد آية الله مجتبى خامنئي، أُصيب في ساقيه وذراعه وفي يده في الضربات الأميركية-الإسرائيلية التي قُتل فيها والده علي خامنئي في 28 شباط.
     
ولم يظهر مجتبى خامنئي (56 عاما) في العلن منذ انتخابه الأحد مرشدا أعلى خلفا لوالده الذي قتل في اليوم الأول من الحرب في قصف استهدف مقر إقامته.
     
وقال السفير الإيراني لدى نيقوسيا علي رضا سالاران في مقابلة مع الصحيفة اليومية البريطانية، إن مجتبى "كان هناك أيضا وأُصيب خلال ذلك القصف".
 
وأضاف: "سمعت أنه أُصيب في الساقين واليد والذراع...أعتقد أنه في المستشفى". وتابع: "لا أظن أنه في حالة... تسمح له بإلقاء خطاب".
     
وكان نجل الرئيس مسعود بيزشكيان قد ذكر الأربعاء على حسابه في تلغرام أن مجتبى خامنئي "سالم وبخير".
     

أخبار دولية

مجتبى خامنئي

الضربات

الأميركية

الإسرائيلية

LBCI التالي
ماكرون: الضربات على إيران "لم تقضِ تماما" على قدراتها العسكرية
السوداني للرئيس الإيراني: الهجمات التي تستهدف العراق غير مقبولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:14

مسؤول إيراني لرويترز: المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصيب بجروح طفيفة لكنه يواصل عمله

LBCI
خبر عاجل
08:26

مسؤول إيراني لرويترز: المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أصيب بجروح طفيفة لكنه يواصل عمله

LBCI
أخبار دولية
2026-03-09

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: مجتبى خامنئي لا يزال يحمل الأفكار المتطرفة نفسها وإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2026-03-09

الحرس الثوري يؤكد مبايعة مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:48

مقدمة النشرة المسائية 11-3-2026

LBCI
أخبار دولية
13:37

ترامب يعد بضمان "مستوى كبير من الأمان" لناقلات النفط في مضيق هرمز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:02

أدرعي: سنرد الصاع صاعين‬

LBCI
أخبار دولية
2026-02-15

روسيا تحقق في حادث اصطدام ناقلة نفط برصيف ميناء أوست لوجا

LBCI
منوعات
04:50

لبنان تحت النار… صور ومشاهد مؤلمة توثق النيران والعنف وحجم الدمار

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-10

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:59

انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الحرب في لبنان... تأثير على أسعار المواد الغذائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

يوسف عساف… المسعف الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الإنساني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

رسائل نارية في جنازة الأب الشهيد دعم للقائد وهجوم على الحزب وطرد نائب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:37

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة

LBCI
خبر عاجل
07:09

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

LBCI
أخبار لبنان
16:02

أدرعي: سنرد الصاع صاعين‬

LBCI
أخبار لبنان
10:59

أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً

LBCI
أمن وقضاء
06:15

وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار

LBCI
أخبار لبنان
04:58

تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
10:43

قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:56

طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More