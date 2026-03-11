الأخبار
سفير إيراني يؤكد إصابة مجتبى خامنئي في الضربات الأميركية الإسرائيلية
أخبار دولية
2026-03-11 | 11:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سفير إيراني يؤكد إصابة مجتبى خامنئي في الضربات الأميركية الإسرائيلية
أكد السفير الإيراني لدى قبرص لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن المرشد الأعلى الجديد آية الله مجتبى خامنئي، أُصيب في ساقيه وذراعه وفي يده في الضربات الأميركية-الإسرائيلية التي قُتل فيها والده علي خامنئي في 28 شباط.
ولم يظهر مجتبى خامنئي (56 عاما) في العلن منذ انتخابه الأحد مرشدا أعلى خلفا لوالده الذي قتل في اليوم الأول من الحرب في قصف استهدف مقر إقامته.
وقال السفير الإيراني لدى نيقوسيا علي رضا سالاران في مقابلة مع الصحيفة اليومية البريطانية، إن مجتبى "كان هناك أيضا وأُصيب خلال ذلك القصف".
وأضاف: "سمعت أنه أُصيب في الساقين واليد والذراع...أعتقد أنه في المستشفى". وتابع: "لا أظن أنه في حالة... تسمح له بإلقاء خطاب".
وكان نجل الرئيس مسعود بيزشكيان قد ذكر الأربعاء على حسابه في تلغرام أن مجتبى خامنئي "سالم وبخير".
أخبار دولية
مجتبى خامنئي
الضربات
الأميركية
الإسرائيلية
التالي
ماكرون: الضربات على إيران "لم تقضِ تماما" على قدراتها العسكرية
السوداني للرئيس الإيراني: الهجمات التي تستهدف العراق غير مقبولة
السابق
