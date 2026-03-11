ماكرون: الضربات على إيران "لم تقضِ تماما" على قدراتها العسكرية

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الضربات الأميركية الإسرائيلية "لم تقض تماما" على القدرات العسكرية الإيرانية، داعيا نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى "توضيح أهدافه النهائية والوتيرة التي يريد أن يمنحها للعمليات".



وقال ماكرون بعد اجتماع مع مسؤولين من مجموعة السبع: "لقد لحقت أضرار جسيمة بقدرات إيران العسكرية البالستية لكن طهران تواصل مهاجمة العديد من الدول في المنطقة، وبالتالي فإن الضربات لم تقضِ تماما على قدراتها".



من جهة أخرى، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى أنه "لا يملك أي تأكيد، سواء من الأجهزة الشريكة أو من أجهزة استخباراتنا"، بشأن استخدام إيران للألغام البحرية في مضيق هرمز، معتبرا أن "هذا سيكون خيارا خطيرا" بالنسبة لطهران.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن إيران تُعرّض نفسها لعواقب عسكرية غير مسبوقة إذا ما زرعت ألغاما في مضيق هرمز، الخاضع فعليا لسيطرتها. وبُعيد ذلك، أعلن الجيش الأميركي تدميره 16 سفينة إيرانية قال إنها زرعت ألغاما "بالقرب من المضيق".