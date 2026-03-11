خبراء مسيّرات أوكرانيون بدأوا العمل في قطر والإمارات والسعودية

بدأ خبراء أوكرانيون العمل في قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث يشاركون خبراتهم في مجال اعتراض الطائرات المسيّرة الإيرانية التصميم، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.



وأوضح الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن ثلاث فرق باشرت العمل في الدول الثلاث وتضم "خبراء وعسكريين ومهندسين (...) يعملون حاليا" على الأرض.