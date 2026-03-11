مجموعة إيرانية تعلن مسؤوليتها عن قرصنة واسعة استهدفت شركة طبية أميركية

أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية مرتبطة بإيران مسؤوليتها عن هجوم واسع النطاق على شركة سترايكر الأميركية العملاقة للتكنولوجيا الطبية، قائلة إنها استخرجت 50 تيرابايت من البيانات ردا على الضربات ضد الجمهورية الإسلامية.وقالت مجموعة "حنظلة" في بيان: "لقد تم تنفيذ عمليتنا السيبرانية الكبيرة بنجاح تام"، واصفة الهجوم بأنه رد على "الهجوم الوحشي على مدرسة ميناب" وعلى "الهجمات السيبرانية المستمرة ضد البنية التحتية لمحور المقاومة".وأشارت المجموعة إلى أنها أغلقت مكاتب سترايكر في 79 بلدا، وإن كل البيانات المستخرجة "هي الآن بأيدي أحرار العالم".ووجّهت المجموعة تحذيرا إلى من وصفتهم بأنهم "الزعماء الصهاينة ومجموعات الضغط التابعة لهم"، مضيفة "هذه ليست إلا بداية فصل جديد في الحرب السيبرانية".