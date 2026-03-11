الأخبار
إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات
أخبار دولية
2026-03-11 | 13:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات
هدد الجيش الإيراني باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّضت الموانئ الإيرانية لهجمات خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.
ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم القوات المسلحة لم تذكر اسمه، قوله: "إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد، فستكون كل الموانئ والأرصفة في المنطقة أهدافا مشروعة لنا".
أخبار دولية
إيران
الموانئ
هجمات
ترامب: علينا التخلص من حزب الله
مجموعة إيرانية تعلن مسؤوليتها عن قرصنة واسعة استهدفت شركة طبية أميركية
السابق
0
0
أخبار دولية
18:08
ترامب: على الولايات المتحدة أن "تُنجز المهمة" في إيران
أخبار دولية
18:08
ترامب: على الولايات المتحدة أن "تُنجز المهمة" في إيران
0
أخبار دولية
17:10
إيران تعلن عزمها استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف الإسرائيلية والأميركية في المنطقة
أخبار دولية
17:10
إيران تعلن عزمها استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف الإسرائيلية والأميركية في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:22
هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
