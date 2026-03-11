الأخبار
إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات

أخبار دولية
2026-03-11 | 13:05
إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات
إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات

هدد الجيش الإيراني باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّضت الموانئ الإيرانية لهجمات خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي. 
     
ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم القوات المسلحة لم تذكر اسمه، قوله: "إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد، فستكون كل الموانئ والأرصفة في المنطقة أهدافا مشروعة لنا". 
     

أخبار دولية

إيران

الموانئ

هجمات

ترامب: علينا التخلص من حزب الله
مجموعة إيرانية تعلن مسؤوليتها عن قرصنة واسعة استهدفت شركة طبية أميركية
LBCI
آخر الأخبار
12:24

متحدث عسكري إيراني للتلفزيون الرسمي: إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد فستكون جميع الموانئ والأرصفة في المنطقة "أهدافا مشروعة" لنا

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

مؤسسة الموانئ الكويتية: وقف احترازي مؤقت للعمليات في ميناء الشعيبة بعد سقوط شظايا في محيطه

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

بلومبرغ نيوز: موانئ دبي العالمية تعلق عملياتها بميناء جبل علي في دبي

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

مدير الموانئ العراقية للجزيرة: لم تدخل أي باخرة نفطية أو تجارية إلى الموانئ العراقية بعد إغلاق مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
18:08

ترامب: على الولايات المتحدة أن "تُنجز المهمة" في إيران

LBCI
أخبار دولية
17:10

إيران تعلن عزمها استهداف المراكز الاقتصادية والمصارف الإسرائيلية والأميركية في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟

LBCI
آخر الأخبار
17:42

القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات وسط إسرائيل من دون إنذارات جراء سقوط صواريخ من لبنان في منطقة مفتوحة

LBCI
آخر الأخبار
18:25

الخارجية الأميركية لـ إيه بي سي: ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران استهدفت مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد ونقل 3 من حراس الأمن بالمركز في إلى المستشفى

LBCI
آخر الأخبار
19:03

ماكرون: "حزب الله ارتكب خطأ فادحا بجر لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل وعليه وقف هجماته فورا

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

القناة 14 الإسرائيلية: سقوط شظايا صاروخ على مبنى سكني بمنطقة هشارون وسط إسرائيل دون إصابات

LBCI
حال الطقس
14:59

انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الحرب في لبنان... تأثير على أسعار المواد الغذائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

يوسف عساف… المسعف الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الإنساني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

رسائل نارية في جنازة الأب الشهيد دعم للقائد وهجوم على الحزب وطرد نائب

LBCI
أخبار لبنان
16:02

أدرعي: سنرد الصاع صاعين‬

LBCI
خبر عاجل
02:37

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة

LBCI
خبر عاجل
07:09

أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي

LBCI
أخبار لبنان
10:59

أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً

LBCI
أمن وقضاء
06:15

وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار

LBCI
أخبار لبنان
04:58

تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
10:43

قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:56

طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار

