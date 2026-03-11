إيران تهدد باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّض موانئها لهجمات

هدد الجيش الإيراني باستهداف الموانئ الإقليمية في حال تعرّضت الموانئ الإيرانية لهجمات خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.



ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم القوات المسلحة لم تذكر اسمه، قوله: "إذا تعرضت موانئنا وأرصفتنا للتهديد، فستكون كل الموانئ والأرصفة في المنطقة أهدافا مشروعة لنا".

