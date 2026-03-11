ترامب: علينا التخلص من حزب الله

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب نية التخلص من حزب الله بعدما شكل كارثة على لبنان.



من جهة أخرى، أعلن ترامب أن إيران فقدت بحريتها وألا تتوافر لديها طائرات.



وقال: "قضينا على كل سفن التلغيم الإيرانية في ليلة واحدة وعلى كل الدفاعات البحرية لإيران بشكل غير مسبوق.



ووعد الرئيس الأميركي بضمان "مستوى كبير من السلامة" لناقلات النفط في مضيق هرمز.