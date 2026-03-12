الجيش الإسرائيلي: استهداف موقع يستخدم في البرنامج النووي الإيراني

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه استهدف خلال الأيام الماضية موقعا يُستخدم في البرنامج النووي الإيراني وهو "طالقان".



وتقع منشأة طالقان ضمن مجمع بارشين العسكري، الذي يشتبه مسؤولون غربيون في ارتباطه بالبرنامج النووي الإيراني.