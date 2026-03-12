الأخبار
إيطاليا تعلن تعرُّض قاعدتها العسكرية في كردستان العراق لهجوم

أخبار دولية
2026-03-12 | 07:07
مشاهدات عالية
إيطاليا تعلن تعرُّض قاعدتها العسكرية في كردستان العراق لهجوم
2min
إيطاليا تعلن تعرُّض قاعدتها العسكرية في كردستان العراق لهجوم

تعرّضت قاعدة إيطالية في كردستان العراق إلى هجوم ألحق بها أضرارا من دون التسبب بوقوع إصابات، بحسب ما أفادت السلطات الإيطالية.
     
ودان وزير الخارجية أنتونيو تاياني الهجوم، بينما قال قائد "معسكر سينغارا" في إربيل إنه لم يجر بعد تحديد إن كانت الضربة نُفّذت بمسيرة أو بصاروخ.
     
وأوضح تاياني لبرنامج "ريل بوليتيك" التلفزيوني، أن القاعدة تقع "ضمن مجمّع يتضمن قواعد لبلدان أخرى، أميركية خصوصا". وقال: "لا نعرف إن كان يستهدف الإيطاليين أو المجمّع بالمجمل".
     
وفي منشور على منصة إكس، قال تاياني: "أدين بشدة الهجوم على قاعدة إيطالية في إربيل"، مضيفا: "تحدثت للتو مع السفير الإيطالي لدى العراق. لحسن الحظ، جميع جنودنا بخير وبأمان داخل الملجأ".
     
وتوجد قوات إيطالية في إربيل لتدريب قوات الأمن في الإقليم في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ العام 2014 لمحاربة الجهاديين.
     
وأوضح قائد "معسكر سينغارا" ستيفانو بيتزوتي لقناة "سكاي تي جي24" الإخبارية أن "تحديد نوع التهديد ما زال جاريا، إن كان مسيرة أو صاروخا". وقال: "أصيبت القاعدة الإيطالية ولحقت أضرار بالبنى التحتية ومعدات القاعدة".
     
وأكد أن جميع العناصر كانوا في الملجأ بعد تشغيل جرس الإنذار من تهديد جوي.
     
ولم يتضح تاريخ أو ساعة وقوع الهجوم. ولم ترد وزارة الدفاع على طلب فرانس برس الحصول على تعليق.
     
لكن الأربعاء، أسقطت دفاعات جوية تابعة للتحالف الدولي مسيّرات محمّلة بمتفجّرات فوق إربيل، بحسب ما كشف مصدر أمني كردي لوكالة فرانس برس". وأشار المصدر إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات.

أخبار دولية

إيطاليا

كردستان العراق

هجوم

قاعدة

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق ليل الأربعاء 200 صاروخ في "أكبر دفعة" منذ بداية الحرب
الجيش الإسرائيلي: استهداف موقع يستخدم في البرنامج النووي الإيراني
LBCI السابق

LBCI
آخر الأخبار
03:06

أ.ف.ب: إيطاليا تعلن تعرض قاعدتها العسكرية في كردستان العراق لهجوم من دون وقوع إصابات

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

رويترز عن مصادر أمنية: هجوم بمسيرات يستهدف قاعدة عسكرية أميركية قرب مطار أربيل في كردستان العراق

LBCI
خبر عاجل
2026-02-28

رويترز عن مصادر أمنية: هجمات صاروخية تستهدف قاعدة عسكرية أميركية في كردستان العراق

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-05

رويترز: حقل نفط تديره شركة أميركية يتعرض لهجوم بطائرة مسيرة في كردستان العراق

LBCI
أخبار دولية
08:10

الحرس الثوريّ الإيرانيّ: استهدفنا مواقع إسرائيلية وأميركية في الإمارات والعراق

LBCI
أخبار دولية
07:37

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل إيران جراء الحرب

LBCI
أخبار لبنان
07:19

الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق ليل الأربعاء 200 صاروخ في "أكبر دفعة" منذ بداية الحرب

LBCI
أخبار دولية
06:49

الجيش الإسرائيلي: استهداف موقع يستخدم في البرنامج النووي الإيراني

LBCI
آخر الأخبار
03:56

الجيش الإيراني: قصفنا في الساعات الماضية أهدافا بقاعدتي بالماخيم الجوية وعويدا ومقر الشاباك في الأراضي المحتلة

LBCI
آخر الأخبار
07:28

مرقص بعد انتهاء الجلسة: توجّهت بنداءَين إلى الإعلاميين منبّهًا من الفتنة واللجوء الوحدة المتخصصة في وزارة الإعلام لمكافحة الأخبار المضللة

LBCI
آخر الأخبار
04:31

وكالة نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت: تعرض مطار الكويت الدولي لاستهداف من قبل عدة طائرات مسيرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط

LBCI
أخبار لبنان
04:31

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان دورس

LBCI
خبر عاجل
07:41

مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه

LBCI
حال الطقس
14:59

انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الحرب في لبنان... تأثير على أسعار المواد الغذائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

يوسف عساف… المسعف الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الإنساني

LBCI
أخبار لبنان
16:02

أدرعي: سنرد الصاع صاعين‬

LBCI
أخبار لبنان
10:59

أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً

LBCI
خبر عاجل
03:32

إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا

LBCI
خبر عاجل
19:41

غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف

LBCI
أخبار لبنان
10:43

قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
15:27

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
08:13

أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
07:13

أدرعي: قضينا على قائد في الحرس الثوري الايراني الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله

