إيطاليا تعلن تعرُّض قاعدتها العسكرية في كردستان العراق لهجوم

تعرّضت قاعدة إيطالية في كردستان العراق إلى هجوم ألحق بها أضرارا من دون التسبب بوقوع إصابات، بحسب ما أفادت السلطات الإيطالية.



ودان وزير الخارجية أنتونيو تاياني الهجوم، بينما قال قائد "معسكر سينغارا" في إربيل إنه لم يجر بعد تحديد إن كانت الضربة نُفّذت بمسيرة أو بصاروخ.



وأوضح تاياني لبرنامج "ريل بوليتيك" التلفزيوني، أن القاعدة تقع "ضمن مجمّع يتضمن قواعد لبلدان أخرى، أميركية خصوصا". وقال: "لا نعرف إن كان يستهدف الإيطاليين أو المجمّع بالمجمل".



وفي منشور على منصة إكس، قال تاياني: "أدين بشدة الهجوم على قاعدة إيطالية في إربيل"، مضيفا: "تحدثت للتو مع السفير الإيطالي لدى العراق. لحسن الحظ، جميع جنودنا بخير وبأمان داخل الملجأ".



وتوجد قوات إيطالية في إربيل لتدريب قوات الأمن في الإقليم في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ العام 2014 لمحاربة الجهاديين.



وأوضح قائد "معسكر سينغارا" ستيفانو بيتزوتي لقناة "سكاي تي جي24" الإخبارية أن "تحديد نوع التهديد ما زال جاريا، إن كان مسيرة أو صاروخا". وقال: "أصيبت القاعدة الإيطالية ولحقت أضرار بالبنى التحتية ومعدات القاعدة".



وأكد أن جميع العناصر كانوا في الملجأ بعد تشغيل جرس الإنذار من تهديد جوي.



ولم يتضح تاريخ أو ساعة وقوع الهجوم. ولم ترد وزارة الدفاع على طلب فرانس برس الحصول على تعليق.



لكن الأربعاء، أسقطت دفاعات جوية تابعة للتحالف الدولي مسيّرات محمّلة بمتفجّرات فوق إربيل، بحسب ما كشف مصدر أمني كردي لوكالة فرانس برس". وأشار المصدر إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات.