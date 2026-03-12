الأخبار
وزير الطاقة: الجيش الأميركي "غير جاهز" لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-03-12 | 08:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الطاقة: الجيش الأميركي "غير جاهز" لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز
أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن الجيش الأميركي "غير جاهز" حاليا لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي، نظرا لتركز كل قدرات الجيش على ضرب إيران.
وقال رايت لشبكة سي إن بي سي: "سيحدث ذلك قريبا نسبيا لكن لا يمكن أن يحدث الآن. ببساطة، لسنا جاهزين. كل إمكانياتنا العسكرية تتركز حاليا على تدمير القدرات الهجومية لإيران والصناعات التي توفر لها هذه القدرات".
وأشار الى أنه "من المرجح جدا" أن تتم عمليات المرافقة بحلول نهاية الشهر.
أخبار دولية
الجيش الأميركي
ناقلات النفط
مضيق هرمز
التالي
إيران تهدد بـ"انقطاع شامل للكهرباء" في المنطقة في حال استهدفت واشنطن بنيتها التحتية الكهربائية
أثينا تنقل سفارتها من إيران إلى أذربيجان بسبب الحرب في الشرق الأوسط
السابق
مقالات ذات صلة
آخر الأخبار
2026-03-08
البيت الأبيض: البحرية الأميركية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز للتأكد من استمرار تدفق موارد الطاقة
آخر الأخبار
2026-03-08
البيت الأبيض: البحرية الأميركية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز للتأكد من استمرار تدفق موارد الطاقة
0
خبر عاجل
2026-03-05
البيت الأبيض: الرئيس ترامب أعلن أن مؤسسة تمويل التنمية الأميركية ستوفر تأمينًا لناقلات النفط وسفن الشحن بالخليج والبحرية الأميركية ستبدأ في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا دعت الضرورة
خبر عاجل
2026-03-05
البيت الأبيض: الرئيس ترامب أعلن أن مؤسسة تمويل التنمية الأميركية ستوفر تأمينًا لناقلات النفط وسفن الشحن بالخليج والبحرية الأميركية ستبدأ في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا دعت الضرورة
0
آخر الأخبار
2026-03-03
ترامب: البحرية الأميركية ستبدأ إذا لزم الأمر بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن
آخر الأخبار
2026-03-03
ترامب: البحرية الأميركية ستبدأ إذا لزم الأمر بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن
0
أخبار دولية
13:37
ترامب يعد بضمان "مستوى كبير من الأمان" لناقلات النفط في مضيق هرمز
أخبار دولية
13:37
ترامب يعد بضمان "مستوى كبير من الأمان" لناقلات النفط في مضيق هرمز
اخترنا لكم
أخبار دولية
11:27
ترامب: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026 "من أجل سلامته"
أخبار دولية
11:27
ترامب: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026 "من أجل سلامته"
0
أخبار دولية
10:10
خامنئي: حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم كل العوائق
أخبار دولية
10:10
خامنئي: حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم كل العوائق
0
أخبار دولية
10:05
ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من أسعار النفط
أخبار دولية
10:05
ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من أسعار النفط
0
أخبار دولية
09:43
تركيا "تتحدث" مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
أخبار دولية
09:43
تركيا "تتحدث" مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
0
آخر الأخبار
2026-02-05
ترامب: حماس ساعدتنا على استعادة الرهينة الأخيرة والآن عليها التخلي عن سلاحها
آخر الأخبار
2026-02-05
ترامب: حماس ساعدتنا على استعادة الرهينة الأخيرة والآن عليها التخلي عن سلاحها
0
خبر عاجل
2026-03-11
متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: سياسة طهران المتمثلة في الضربات المتبادلة انتهت وسنشن ضربات متواصلة من الآن فصاعدا
خبر عاجل
2026-03-11
متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: سياسة طهران المتمثلة في الضربات المتبادلة انتهت وسنشن ضربات متواصلة من الآن فصاعدا
0
أخبار لبنان
06:47
كاتس يحذّر لبنان من أن إسرائيل "ستسيطر على أراض" إذا تواصلت صواريخ حزب الله
أخبار لبنان
06:47
كاتس يحذّر لبنان من أن إسرائيل "ستسيطر على أراض" إذا تواصلت صواريخ حزب الله
بالفيديو
أمن وقضاء
09:14
دمار في صور بعد الغارات…
أمن وقضاء
09:14
دمار في صور بعد الغارات…
0
أمن وقضاء
09:12
استهدافات لعدد من البلدات في النبطية
أمن وقضاء
09:12
استهدافات لعدد من البلدات في النبطية
0
أمن وقضاء
09:10
المعطيات الأخيرة في شأن حرب لبنان وإسرائيل من الداخل الاسرائيليّ
أمن وقضاء
09:10
المعطيات الأخيرة في شأن حرب لبنان وإسرائيل من الداخل الاسرائيليّ
0
أمن وقضاء
09:03
ليلة عنيفة مرّت بها الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
09:03
ليلة عنيفة مرّت بها الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
0
خبر عاجل
07:41
مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه
خبر عاجل
07:41
مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه
0
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
2
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
3
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
4
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
5
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
6
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
7
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
8
أخبار لبنان
15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
