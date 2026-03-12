وزير الطاقة: الجيش الأميركي "غير جاهز" لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن الجيش الأميركي "غير جاهز" حاليا لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي، نظرا لتركز كل قدرات الجيش على ضرب إيران.



وقال رايت لشبكة سي إن بي سي: "سيحدث ذلك قريبا نسبيا لكن لا يمكن أن يحدث الآن. ببساطة، لسنا جاهزين. كل إمكانياتنا العسكرية تتركز حاليا على تدمير القدرات الهجومية لإيران والصناعات التي توفر لها هذه القدرات".



وأشار الى أنه "من المرجح جدا" أن تتم عمليات المرافقة بحلول نهاية الشهر.

