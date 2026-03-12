إيران تهدد بـ"انقطاع شامل للكهرباء" في المنطقة في حال استهدفت واشنطن بنيتها التحتية الكهربائية

هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني باستهداف شبكات الكهرباء في المنطقة إذا هاجمت الولايات المتحدة البنية التحتية للكهرباء في الجمهورية الإسلامية.



وقال لاريجاني في منشور على إكس: "إذا فعلوا ذلك، فلن تمضيَ سوى نصف ساعة حتى تعمَّ حالة انقطاعٍ شاملٍ للكهرباء في المنطقةَ بأسرها، ويغدو الظلامُ فرصةً مناسبةً لتعقّب العسكريين الأميركيين الفارّين في المنطقة واصطيادِهم".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح بأن القوات الأميركية قادرة على قطع إمدادات الكهرباء عن إيران "في غضون ساعة"، ما من شأنه أن يترك هذا البلد أمام عملية إعادة إعمار قد تستغرق جيلا كاملا.

