تركيا "تتحدث" مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2026-03-12 | 09:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تركيا "تتحدث" مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تتواصل مع كلّ من واشنطن وطهران في مسعى إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وقال فيدان: "نحتاج إلى التفاوض والتحاور الآن أكثر من أيّ وقت مضى... نحن نتحدث مع الجانب الإيراني ونحن نتحدث مع الجانب الأميركي"، مشدّدا على أنه "ينبغي أن تنتهي هذه الحرب في أسرع الآجال".
أخبار دولية
"تتحدث"
إيران
والولايات
المتحدة
لإنهاء
الحرب
الشرق
الأوسط
التالي
ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من أسعار النفط
إيران تهدد بـ"انقطاع شامل للكهرباء" في المنطقة في حال استهدفت واشنطن بنيتها التحتية الكهربائية
السابق
0
أخبار دولية
2026-01-29
تركيا تعتزم "تعزيز الأمن على الحدود" في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران
أخبار دولية
2026-01-29
تركيا تعتزم "تعزيز الأمن على الحدود" في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران
0
صحف اليوم
2026-01-15
"حزب الله" يلوّح بـ"الحرب الأهلية" لمواجهة خطة سحب سلاحه (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2026-01-15
"حزب الله" يلوّح بـ"الحرب الأهلية" لمواجهة خطة سحب سلاحه (الشرق الأوسط)
0
أخبار دولية
2026-01-31
بزشكيان: الحرب "ليست في صالح إيران أو الولايات المتحدة أو المنطقة"
أخبار دولية
2026-01-31
بزشكيان: الحرب "ليست في صالح إيران أو الولايات المتحدة أو المنطقة"
0
آخر الأخبار
2026-03-10
وزير الدفاع التايواني: الولايات المتحدة لم تتواصل مع تايبه بشأن نقل أسلحة إلى الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2026-03-10
وزير الدفاع التايواني: الولايات المتحدة لم تتواصل مع تايبه بشأن نقل أسلحة إلى الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
11:27
ترامب: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026 "من أجل سلامته"
أخبار دولية
11:27
ترامب: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026 "من أجل سلامته"
0
أخبار دولية
10:10
خامنئي: حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم كل العوائق
أخبار دولية
10:10
خامنئي: حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم كل العوائق
0
أخبار دولية
10:05
ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من أسعار النفط
أخبار دولية
10:05
ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من أسعار النفط
0
أخبار دولية
09:41
إيران تهدد بـ"انقطاع شامل للكهرباء" في المنطقة في حال استهدفت واشنطن بنيتها التحتية الكهربائية
أخبار دولية
09:41
إيران تهدد بـ"انقطاع شامل للكهرباء" في المنطقة في حال استهدفت واشنطن بنيتها التحتية الكهربائية
0
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
0
آخر الأخبار
2026-02-05
ترامب: حماس ساعدتنا على استعادة الرهينة الأخيرة والآن عليها التخلي عن سلاحها
آخر الأخبار
2026-02-05
ترامب: حماس ساعدتنا على استعادة الرهينة الأخيرة والآن عليها التخلي عن سلاحها
0
خبر عاجل
2026-03-11
متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: سياسة طهران المتمثلة في الضربات المتبادلة انتهت وسنشن ضربات متواصلة من الآن فصاعدا
خبر عاجل
2026-03-11
متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: سياسة طهران المتمثلة في الضربات المتبادلة انتهت وسنشن ضربات متواصلة من الآن فصاعدا
0
أخبار لبنان
06:47
كاتس يحذّر لبنان من أن إسرائيل "ستسيطر على أراض" إذا تواصلت صواريخ حزب الله
أخبار لبنان
06:47
كاتس يحذّر لبنان من أن إسرائيل "ستسيطر على أراض" إذا تواصلت صواريخ حزب الله
0
أمن وقضاء
09:14
دمار في صور بعد الغارات…
أمن وقضاء
09:14
دمار في صور بعد الغارات…
0
أمن وقضاء
09:12
استهدافات لعدد من البلدات في النبطية
أمن وقضاء
09:12
استهدافات لعدد من البلدات في النبطية
0
أمن وقضاء
09:10
المعطيات الأخيرة في شأن حرب لبنان وإسرائيل من الداخل الاسرائيليّ
أمن وقضاء
09:10
المعطيات الأخيرة في شأن حرب لبنان وإسرائيل من الداخل الاسرائيليّ
0
أمن وقضاء
09:03
ليلة عنيفة مرّت بها الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
09:03
ليلة عنيفة مرّت بها الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
أخبار لبنان
09:01
مرقص: الهدف يكمن في لجم التصعيد وابدينا سلسلة مواقف
0
خبر عاجل
07:41
مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه
خبر عاجل
07:41
مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه
0
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
حال الطقس
14:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
تقارير نشرة الاخبار
14:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
تقارير نشرة الاخبار
14:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
1
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
16:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
2
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
3
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
4
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
5
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
6
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
7
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
خبر عاجل
19:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
8
أخبار لبنان
15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
