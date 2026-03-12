تركيا "تتحدث" مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تتواصل مع كلّ من واشنطن وطهران في مسعى إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



وقال فيدان: "نحتاج إلى التفاوض والتحاور الآن أكثر من أيّ وقت مضى... نحن نتحدث مع الجانب الإيراني ونحن نتحدث مع الجانب الأميركي"، مشدّدا على أنه "ينبغي أن تنتهي هذه الحرب في أسرع الآجال".

