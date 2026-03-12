ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من أسعار النفط

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ منع طهران من الحصول على أسلحة نووية أهم بالنسبة إليه من السيطرة على أسعار النفط، واصفا إيران بـ"إمبرطورية شريرة".



وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيل، "تُعدّ الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفارق شاسع، لذا عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحًا طائلة. لكن الأهم بالنسبة لي، كرئيس، هو منع إيران، تلك الإمبراطورية الشريرة، من امتلاك أسلحة نووية وتدمير الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع. لن أسمح بحدوث ذلك أبدًا!".