خامنئي: حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم كل العوائق

دعا المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي دول المنطقة إلى إغلاق أي قواعد أميركية تستضيفها على أراضيها.



وقال خامنئي في بيان تلاه مذيع على التلفزيون الرسمي: "أنصحهم بإغلاق تلك القواعد في أقرب وقت ممكن، لأنهم لا بد من أنهم أدركوا الآن أن ادعاء أميركا إقامة الأمن والسلام لم يكن سوى كذبة".



وتوجه خامنئي بالشكر، إلى الجماعات المسلحة الموالية لطهران في أنحاء المنطقة، وخصوصا في لبنان والعراق واليمن.



وأضاف: "أعرب أيضا عن خالص امتناني لمقاتلي جبهة المقاومة"، في إشارة إلى الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان إضافة إلى فصائل في العراق".