LBCI
LBCI

ترامب: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026 "من أجل سلامته"

أخبار دولية
2026-03-12 | 11:27
ترامب: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026 &quot;من أجل سلامته&quot;
ترامب: منتخب إيران لا ينبغي أن يشارك في مونديال 2026 "من أجل سلامته"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن على منتخب إيران عدم المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل في أميركا الشمالية، وذلك بعد أيام فقط من إبلاغه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنّ الإيرانيين سيكونون "مرحبا بهم" رغم الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
     
وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال: "منتخب إيران لكرة القدم مُرحّب به في كأس العالم، لكنّي لا أعتقد حقا أنّ من المناسب أن يكون هناك، حرصا على حياتهم وسلامتهم".
     

أخبار دولية

ترامب

منتخب

إيران

مونديال

