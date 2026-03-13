مقتل جندي فرنسي وإصابة آخرين في هجوم بمُسيرة بالعراق

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة بهجوم في شمال العراق أسفر عن مقتل ضابط فرنسي وإصابة عدة جنود في منطقة أربيل.



وقال الجيش الفرنسي أمس الخميس إن ستة من جنوده يشاركون في تدريبات لمكافحة الإرهاب بالعراق أصيبوا إثر هجوم بطائرة مسيرة، وذلك بعد ساعات قليلة من استهداف قاعدة إيطالية في المنطقة.



ولدى فرنسا مئات الجنود في أربيل ضمن تحالف دولي أوسع لمحاربة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.



وكتب ماكرون في منشور على إكس أن الضابط أرنو فريون "مات من أجل فرنسا" وأن عدة جنود أصيبوا في الهجوم.



وقال "هذا الهجوم ضد قواتنا المشاركة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية منذ عام 2015 أمر غير مقبول".



وأضاف "وجودهم (الجنود الفرنسيين) في العراق هو في إطار مكافحة الإرهاب حصرا. الحرب في إيران لا يمكن أن تبرر مثل هذه الهجمات".



ولم يتضح بعد مصدر الطائرة المسيرة.



وقالت ثلاثة مصادر أمنية عراقية ومصدران مقربان من الفصائل الشيعية المسلحة إن المسلحين الشيعة في العراق كثفوا وتيرة هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ على المصالح الأمريكية في العراق خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية.



وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان إن الهجوم بالطائرة المسيرة وقع في منطقة مخمور.



وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في وقت سابق أمس الخميس إن الغارة الجوية التي استهدفت قاعدة عسكرية إيطالية في كردستان العراق كانت متعمدة، وإنها قصفت منشأة تستضيف أفرادا من حلف شمال الأطلسي.



وتنشر فرنسا نحو 12 سفينة حربية منها مجموعة حاملات طائرات في البحر المتوسط والبحر الأحمر وربما في مضيق هرمز في إطار الدعم الدفاعي للحلفاء المهددين بالصراع في الشرق الأوسط.