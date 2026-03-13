زلزال بقوة 5.5 يهز وسط تركيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 5.5 درجات هز وسط تركيا اليوم الجمعة.



وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 35 كيلومترا.