بيزشكيان: الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان "تفتيت" إيران

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان "تفتيت" بلاده في الهجوم المشترك الذي بدأتاه قبل 14 يوما.



وقال بيزشكيان خلال اتصال مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إن "الولايات المتحدة والنظام الصهيوني يستكملان نواياهما وأهدافهما الخبيثة الهادفة الى إضعاف إيران وأبرز الدول المسلمة"، بحسب ما أعلنت الرئاسة في طهران.