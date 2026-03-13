زيلينسكي: التركيز العالمي على الشرق الأوسط "ليس في صالح أوكرانيا"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يتفهم تحول انتباه العالم إلى الشرق الأوسط، لكن ذلك "ليس في صالح أوكرانيا".



وقال زيلينسكي للطلاب في باريس خلال كلمة ألقاها في جامعة ساينس بو: "لا شيء جيدا لأوكرانيا في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. ... من المفهوم أن يتحول اهتمام العالم إلى الشرق الأوسط. لكن هذا ليس جيدا لنا".