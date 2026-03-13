واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن المرشد الأعلى الإيراني ومسؤولين كبار

عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، ومسؤولين كبار آخرين.



وشملت القائمة التي نشرتها وزارة الخارجية ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" وزير الداخلية ووزير الاستخبارات والأمن الإيرانيين.



يُقدّم هذا البرنامج مكافآت مالية مقابل معلومات استخباراتية، بما في ذلك المساعدة في تحديد مكان أي شخص تتهمه الولايات المتحدة بالعمل ضدها أو المساعدة على مقاضاته.