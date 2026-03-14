إعلام رسمي: إيران تحذر أميركا بأن تنقل مصانعها خارج الشرق الأوسط

أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري وجه تحذيرا للولايات المتحدة اليوم السبت بأن تنقل مصانعها خارج الشرق الأوسط وحث السكان على الابتعاد عن المصانع التي تمتلك الولايات المتحدة حصصا فيها.



وذكر تلفزيون برس تي.في الإيراني أن التحذير يأتي عقب هجمات على مدى الثماني والأربعين ساعة الماضية أسفرت عن مقتل عدة موظفين مدنيين في مصانع غير عسكرية.