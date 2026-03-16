كاتس: لن يعود سكان جنوب الليطاني لمنازلهم حتى ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية في لبنان لحماية مواطني إسرائيل."



وقال: "لن يعود سكان جنوب الليطاني لمنازلهم حتى ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل."



ورأى كاتس أن "الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يختبئ تحت الأرض ويحول مليون شيعي للاجئين في وطنهم."



وأشار إلى "صدور تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك وتدمير بنية الحزب في قرى الحدود."



وأكد أن "حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا لنشاطه في المحور الإيراني."



وقال: "أنا ونتنياهو وجهنا الجيش بهدم البنية التحتية الإرهابية في القرى الحدودية تمامًا كما في رفح وبيت حانون."