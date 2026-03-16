ترامب: "حزب الله" مشكلة كبيرة... ومن غير الواضح ما إذا كان المرشد الإيراني الجديد "ميتا أم لا"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "حزب الله" مشكلة كبيرة ويتم التخلص منها.



من جهة أخرى، أعلن الرئيس ترامب أنه من غير الواضح ما اذا كان آية الله مجتبى خامنئي "ميتا أم لا"، بعد انتخابه مرشدا أعلى لإيران خلفا لوالده علي الذي قتل في الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على طهران.



وقال ترامب: "لا نعرف... ما اذا ما كان ميتا أم لا". وأضاف: "يقول كثيرون إنه مشوّه بشكل بالغ. يقولون إنه فقد رجلا واحدة، وأصيب بشكل بالغ. يقول آخرون إنه مات. أحد لا يقول إنه بكامل صحته. كما تعلمون هو لم يتحدث".



وتابع: "لا نعلم مع من نتعامل... لا نعرف من هو قائدهم (الإيرانيون) حاليا".