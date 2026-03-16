ميرتس يدعو إسرائيل لتجنب عملية برية في لبنان ويعتبر أنها ستكون "خطأ"

اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن العملية البرية التي أعلنت إسرائيل تنفيذها في لبنان تشكل "خطأ"، داعيا إلى عدم شنّ "هجوم" من شأنه أن "يفاقم الوضع الإنساني المتوتر أصلا" في البلاد.



وقال ميرتس خلال مؤتمر صحافي في برلين إلى جانب رئيس الوزراء الهولندي روب يتن "نحض أصدقاءنا الإسرائيليين بشدة: لا تسلكوا هذا الطريق".



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الاثنين إطلاق "نشاط بري محدد" ضد حزب الله المدعوم من إيران في جنوب لبنان.