عراقجي: لا أعتقد أن العقيدة النووية لإيران ستتغير

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن موقف إيران الرافض لصنع أسلحة نووية لن يتغير بشكل كبير، مشيرا إلى أن الزعيم الأعلى الإيراني الجديد لم يعبر بعد عن رأيه علنا في هذا الشأن.وقال عراقجي في تعليقات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن الفتاوى تعتمد على الفقيه الإسلامي الذي يصدرها، مشيرا إلى أنه ليس في وضع يسمح له بالحكم على الآراء الفقهية أو السياسية للزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.