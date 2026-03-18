السويد: روسيا والصين وإيران أكبر مصادر التهديد للبلاد
2026-03-18 | 05:13
رأى جهاز الأمن السويدي، في تقريره السنوي حول التهديدات التي تواجه البلاد، أن روسيا والصين وإيران تشكل أكبر التهديدات للسويد.
وحذرت الشرطة الأمنية في السنوات القليلة الماضية من تزايد التهديدات، لا سيما من روسيا التي أصبحت أكثر ميلا إلى القيام بمغامرات محفوفة بالمخاطر دعما لحربها في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال شن هجمات بوسائل عديدة تزعزع الاستقرار في أنحاء أوروبا.
وجرى تصنيف إيران منذ فترة طويلة على أنها تهديد خطير. وأشارت السلطات إلى أن الشبكات الإجرامية في السويد استخدمتها جهات حكومية إيرانية لتنفيذ أعمال عنف.
وقالت شارلوت فون إيسن رئيسة جهاز الأمن، في التقرير "العملية العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران والإجراءات المقابلة التي اتخذتها إيران زادت من التهديد ضد الأهداف الأميركية والإسرائيلية واليهودية في السويد".
0
أميركا وإيران تستأنفان محادثات جنيف والتهديد العسكري في خلفية المشهد
آخر الأخبار
لافروف: لا يمكن لطرف ثالث أن يغير طبيعة العلاقات بين روسيا وإيران
آخر الأخبار
أكسيوس عن مصادر أميركية وإسرائيلية: ترامب أرجأ اتخاذ أيّ قرار في شأن توجيه ضربة عسكرية لإيران
2026-03-16
المتحدث باسم القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية: جيرالد فورد في البحر الأحمر تهديد لإيران
10:48
روته: أعضاء حلف الأطلسي يعملون على إيجاد سبل لمعاودة فتح مضيق هرمز
10:35
ميرتس: ألمانيا كانت لتنصح الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم شنّ الحرب على إيران
10:33
العراق يعلن توقف تدفقات الغاز الإيراني إلى محطاته الكهربائية بسبب الحرب
09:36
ألمانيا وفرنسا تدعوان إلى "خفض التصعيد" في الشرق الأوسط لتجنب "أزمة" عالمية
0
09:46
التلفزيون الإيراني: بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
07:18
بلومبرغ عن مصدر مطلع: استئناف العمل في مصفاة رأس تنورة في السعودية
06:38
الأمن العام يمدد التسهيلات للرعايا السوريين والفلسطينيين وتسوية أوضاع العمال الأجانب حتى نهاية حزيران
06:39
الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان على وادي زبقين والجميجمة وقصف مدفعي لبلدة دبين
08:56
شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي
08:55
غارات استهدفت ثلاثة أحياء سكنية مكتظة في وسط العاصمة... هذه التفاصيل
08:47
وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة
08:36
شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين
08:30
استهداف جديد للقليعة يوقع طفلة وعمّها…
08:29
إسرائيل تتوعد بتصعيد على أكثر من جبهة… آخر المستجدات
08:28
محادثات أجراها النائب جنبلاط في دارة كرامة: دعم مبادرة عون لوقف النار وتأكيد ضرورة الالتفاف حول الجيش
07:56
الـLBCI في مقابلة خاصة مع تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف الذي حضر الى لبنان ليعاين واقع الأطفال في ظل الحرب
07:51
الكرملين: التقرير عن إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران "كاذب"
1
05:51
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها
07:27
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
13:14
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي
16:39
أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني
01:31
رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة
12:37
قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر
01:36
ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة
03:14
الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني
