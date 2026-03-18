السويد: روسيا والصين وإيران أكبر مصادر التهديد للبلاد

رأى جهاز الأمن السويدي، في تقريره السنوي حول التهديدات التي تواجه البلاد، أن روسيا والصين وإيران تشكل أكبر التهديدات للسويد.



وحذرت الشرطة الأمنية في السنوات القليلة الماضية من تزايد التهديدات، لا سيما من روسيا التي أصبحت أكثر ميلا إلى القيام بمغامرات محفوفة بالمخاطر دعما لحربها في أوكرانيا، بما في ذلك من خلال شن هجمات بوسائل عديدة تزعزع الاستقرار في أنحاء أوروبا.



وجرى تصنيف إيران منذ فترة طويلة على أنها تهديد خطير. وأشارت السلطات إلى أن الشبكات الإجرامية في السويد استخدمتها جهات حكومية إيرانية لتنفيذ أعمال عنف.



وقالت شارلوت فون إيسن رئيسة جهاز الأمن، في التقرير "العملية العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران والإجراءات المقابلة التي اتخذتها إيران زادت من التهديد ضد الأهداف الأميركية والإسرائيلية واليهودية في السويد".











