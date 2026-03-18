الأمم المتحدة: مقتل 143 شخصا في هجوم باكستاني على كابول

أعلن مسؤول لرويترز أن تقديرات بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان تشير إلى مقتل 143 شخصا في القصف الذي شنته باكستان على مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في كابول.



وذكرت حكومة طالبان في أفغانستان أن أكثر من 400 شخص لقوا حتفهم وأصيب 265 آخرون في الغارة الجوية التي وقعت ليل الاثنين.



ورفضت باكستان ما أعلنته حركة طالبان الأفغانية بأنها استهدفت مركزا لإعادة تأهيل مدمني المخدرات، قائلة إنها "استهدفت بدقة منشآت عسكرية وبنية تحتية تدعم الإرهابيين".