الكرملين يندد "بقتل" قادة إيران في الهجمات الأميركية الإسرائيلية

ندد الكرملين بما وصفه "قتل" قادة إيران في غارات جوية أميركية إسرائيلية، وذلك بعد يوم من تأكيد وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني الذي كان مستشارا للزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي في طهران.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول رد فعل روسيا على مقتل لاريجاني "ندين بشدة أي عمل يهدف إلى الإضرار بصحة أو في نهاية المطاف قتل أو تصفية أعضاء قيادة إيران ذات السيادة والمستقلة، وكذلك قادة الدول الأخرى. ندين مثل هذه الأعمال".