الصين: سنواصل الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

نقلت وزارة الخارجية الصينية عن الوزير وانغ يي قوله إن بكين ستواصل جهود الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مضيفا أنه ما كان ينبغي لهذه الحرب أن تندلع أبدا ولا يوجد ما يبرر استمرارها.



وأدلى الوزير بهذه التعليقات خلال اجتماع في بكين مع المبعوث الرئاسي الخاص لدولة الإمارات إلى الصين خلدون المبارك، وعبر أيضا عن دعمه لدولة الإمارات في حماية سيادتها وأمنها.