إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل اغتالت وزير الاستخبارات الإيراني اسماعيل خطيب، وذلك غداة قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري غلام رضا سليماني.



وقال كاتس في بيان: "ليلة أمس، تمّ أيضا القضاء على وزير استخبارات إيران اسماعيل خطيب".