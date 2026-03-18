لودريان: لا يمكن لاسرائيل ان تطلب من الحكومة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" في غضون ثلاثة ايام تحت القصف

اعتبر المبعوث الرئاسي الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان أنّه "من غير المعقول توقّع قيام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد للقصف من إسرائيل"، مضيفاً أنّ "المفاوضات هي السبيل الوحيد لحلّ الأزمة".



وقال لودريان لإذاعة "فرانس إنفو": "احتلّت إسرائيل لبنان لفترة طويلة جدّاً ولم تتمكّن من القضاء على القدرات العسكرية لحزب الله، لذلك، لا يمكنها الآن أن تطلب من الحكومة اللبنانية القيام بهذه المهمة في غضون ثلاثة أيام تحت القصف".