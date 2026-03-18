أنقرة: الحلف الأطلسي نشر بطارية صواريخ باتريوت إضافية في جنوب تركيا

أعلنت تركيا أن حلف شمال الأطلسي نشر بطارية صواريخ باتريوت إضافية في قاعدة إنجرليك في جنوب البلاد، بعد تكرار اعتراض صواريخ أطلقتها إيران منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.



وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية للصحافيين في القاعدة الواقع قرب مدينة أضنة: "يتم نشر... نظام باتريوت آخر، يضاف الى نظام الباتريوت الإسباني المنشور هناك".