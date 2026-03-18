إسرائيل تجيز للجيش اغتيال أي مسؤول إيراني رفيع متى سنحت الفرصة

أجازت إسرائيل لجيشها اغتيال أي مسؤول إيراني رفيع المستوى متى سنحت الفرصة لذلك من دون الحاجة الى الحصول على إذن مسبق من المستوى السياسي، بحسب ما أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس.



وقال كاتس إنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجازا للجيش "القضاء على أي مسؤول إيراني رفيع المستوى تمّ تحديد الدائرة العملياتية والاستخبارية بشأنه، من دون الحاجة الى موافقة إضافية". وأضاف: "سنواصل إحباط (مخططاتهم) ومطاردتهم جميعا".



وأعلنت إسرائيل منذ بدء هجومها مع الولايات المتحدة على إيران في 28 شباط، قتل العديد من القادة الإيرانيين، يتقدمهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.