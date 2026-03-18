كاتس: سنرفع مستوى الحرب التي نديرها ضد إيران وحزب الله

عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صباح اليوم تقييماً للوضع في غرفة العمليات (البور)، بمشاركة رئيس الأركان إيال زامير وعدد من كبار المسؤولين.وتطرق وزير الدفاع إلى التطورات الأخيرة، قائلاً: "من المتوقع خلال هذا اليوم حدوث مفاجآت كبيرة على مختلف الجبهات، من شأنها أن ترفع مستوى الحرب التي نديرها ضد إيران وحزب الله في لبنان. كما أن وتيرة الضربات في إيران تتصاعد، وقد تم الليلة أيضاً اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني خطيب".وأضاف: "أنا ورئيس الوزراء منحنا الجيش الإسرائيلي صلاحية تصفية أي مسؤول إيراني يتم تحديده، من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة إضافية".