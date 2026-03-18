الإمارات تدين استهداف حقل غاز إيراني على سواحل الخليج

ندّدت الإمارات العربية المتحدة باستهداف حقل غاز إيراني رئيسي على سواحل الخليج، معتبرة أن الهجوم الذي يأتي في خضم الحرب الأميركية-الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، يشكّل "تصعيدا خطيرا".



ورأت وزارة الخارجية الإماراتية أن استهداف حقل بارس الجنوبي/حقل غاز الشمال المشترك بين إيران وقطر "يمثل تصعيدا خطيرا"، مشددة أن "استهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة يُشكّل تهديدا مباشرا لأمن الطاقة العالمي، ولأمن واستقرار المنطقة وشعوبها، كما ينطوي على تداعيات بيئية جسيمة، ويُعرّض المدنيين وأمن الملاحة والمنشآت المدنية والصناعية الحيوية لمخاطر مباشرة.



وحثّت أبوظبي على "ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية تحت أي ظرف".