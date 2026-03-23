وسائل إعلام إيرانية تنفي إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بعد تصريحات ترامب

نفت وسائل إعلام إيرانية ما صرّح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عقد طهران وواشنطن محادثات "جيدة جدا" خلال اليومين الماضيين، في ظل الحرب المتواصلة في الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة مهر للأنباء عن وزارة الخارجية الإيرانية "لا مباحثات بين طهران وواشنطن"، واضعة تصريحات ترامب في إطار مسعى "لخفض أسعار الطاقة".



وأوردت وسائل إعلام أخرى موقفا مماثلا.