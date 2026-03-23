ترامب لفرانس برس: الأمور "تمضي بشكل جيد جدا" بشأن إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوكالة فرانس برس أن الأمور "تمضي بشكل جيد جدا" بشأن إيران، وذلك بعيد إعلانه إجراء مباحثات مع طهران وإرجاء الضربات التي هدد بتنفيذها على منشآتها لتوليد الطاقة الكهربائية.



وقال ترامب، في تصريح مقتضب عبر الهاتف ردا على سؤال بشأن إيران، إن "الأمور تمضي بشكل جيد جدا".