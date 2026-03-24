اليابان ستبدأ الضخ من مخزوناتها النفطية اعتبارا من الخميس

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن اليابان ستبدأ باستخدام مخزوناتها النفطية الاستراتيجية مجددا اعتبارا من الخميس، وذلك بعدما أجرت طوكيو عملية مماثلة الأسبوع الماضي.



وقالت تاكايتشي على إكس "من أجل تأمين +الكمية اللازمة لليابان برمتّها+ من المنتجات النفطية... سنستخدم الاحتياطي الوطني اعتبارا من 26 آذار/مارس".



وبدأت طوكيو الأسبوع الماضي سحب ما يعادل احتياطات النفط التي يحتفظ بها القطاع الخاص لمدة 15 يوما.