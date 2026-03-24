مقتل 66 شخصا على الأقل بحادث تحطم طائرة عسكرية في كولومبيا

تحطّمت طائرة عسكرية الاثنين في جنوب غرب كولومبيا وكانت تقل 125 شخصا، وفق ما أعلنت السلطات التي أفادت بمقتل 66 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.وتحطّمت مروحية من طراز هيركوليز سي-130 بعيد إقلاعها من بويرتو ليغويزامو في مقاطعة بوتويامو قرب الحدود الجنوبية مع الإكوادور، وكان فيها 125 شخصا، وقد فتحت السلطات تحقيقا في أسباب الحادثة.وتسببت الحادثة بمقتل 58 جنديا وستة من أفراد القوات الجوية وشرطيَين، بحسب حصيلة محدّثة لمصدر عسكري.وقال كارلوس كلاروس، المسؤول في حكومة بويرتو ليغويزامو لقناة "آر سي إن": "نحن نبذل ما في وسعنا" لإجلاء الجنود الجرحى مضيفا "لقد عالجنا 81 جريحا".وكان رئيس القوات الجوية الكولومبية الجنرال كارلوس فرناندو سيلفا قال في وقت سابق إن 114 جنديا كانوا يستقلون الطائرة، إضافة إلى 11 من أفراد الطاقم.وتحدث حاكم بوتومايو جون غابريال مولينا في مقطع فيديو على فيسبوك، عن "صعوبات في إجلاء الضحايا" من المطار الصغير.وأظهرت صور التقطتها وكالة فرانس برس حطام الطائرة وقد التهمته النيران، محاطا بدخان أسود كثيف.