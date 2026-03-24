الإمارات تعلن مقتل متعاقد مغربي مع قواتها في هجوم إيراني في البحرين

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل مدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة الإماراتية في هجوم صاروخي إيراني أثناء "مهمة روتينية" إلى جانب قوة دفاع البحرين.



وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، إنها "تنعى أحد المتعاقدين المدنيين في القوات المسلحة الاماراتية من الجنسية المغربية، والذي استشهد خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة إثر اعتداء صاروخ إيراني استهدف مملكة البحرين الشقيقة".

كما أعلنت "إصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية".

وقبل الإعلان بقليل، أفادت قوة دفاع البحرين في بيان "تنعى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، ببالغ الحزن والأسى، شهيد الواجب من القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي ارتقت روحه الطاهرة إلى بارئها وهو يؤدي واجبه الوطني إلى جانب إخوانه بقوة دفاع البحرين في التصدي للاعتداءات الإيرانية".

وأفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بإصابة "عدد من منتسبيها وأشقائهم من منتسبي القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء تأدية الواجب الوطني في التصدي للاعتداءات الإيرانية".