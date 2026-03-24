وزارة الخارجية الصينية إلى أطراف الأزمة الإيرانية: لاغتنام الفرص المتاحة لبدء محادثات السلام

دعا وزير الخارجية الصينية وانغ يي أطراف الأزمة الإيرانية إلى اغتنام جميع الفرص المتاحة، لبدء محادثات السلام في أسرع وقت ممكن.



وأكّد وانغ لنظيره الإيرانيّ عباس عراقجي، في اتصال هاتفيّ، أنّ الحوار أفضل دائمًا من القتال.



وقال إن "جميع القضايا الشائكة يجب حلها عبر الحوار والتفاوض لا باستخدام القوة".