وزير الخارجية الفرنسي يدعو إسرائيل إلى "الامتناع" عن السيطرة على منطقة في جنوب لبنان

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل إلى "الامتناع" عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، وذلك في تصريحات أدلى بها لفرانس برس، محذّرا من "التداعيات الإنسانية الكبيرة" للخطوة.



وقال بارو: "نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد".



ورحّب بارو في الأثناء بقرار لبنان طرد السفير الإيراني. وقال: "أودّ أن أُحيّي تصريحات وأفعال الحكومة اللبنانية.. التي اتخذت هذا الصباح قرارا شجاعا بطرد السفير الإيراني، إذ إن حزب الله، بقراره الانخراط في الحرب دعما لإيران، جرّ البلاد إلى الحرب بعد أن كانت في طور التعافي ببطء ولكن بثبات من الأزمات السابقة".