الكرملين: لم نتلق معلومات من إيران عن خطة أميركية من 15 نقطة

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لم تتلق أي معلومات من إيران بشأن خطة أميركية مؤلفة من 15 نقطة لوقف الحرب وبالتالي لا يمكن لموسكو معرفة مدى موثوقية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن الخطة.