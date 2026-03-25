رئيس كردستان العراق يقول إن إيران "أقرّت" بأن القصف على البشمركة الثلاثاء كان "عن طريق الخطأ"
أخبار دولية
2026-03-25 | 06:38
رئيس كردستان العراق يقول إن إيران "أقرّت" بأن القصف على البشمركة الثلاثاء كان "عن طريق الخطأ"
أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران "أقرت" بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف الثلاثاء ستة قتلى، كان "عن طريق الخطأ".
وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل "بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع جمهورية إيران الإسلامية، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع".
ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.
وأكّد أن الإقليم "ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران الإسلامية من بين كل الجيران"، موضحا "نحن لم نكن جزءا من هذه الحرب ولن نكون جزءا منها".
