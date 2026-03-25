روس آتوم: الوضع في محطة بوشهر الإيرانية النووية يتطور وفقا لأسوأ الاحتمالات

أعلن أليكسي ليخاتشيف رئيس مؤسسة روس آتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية أن الوضع في محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية يتطور وفق أسوأ الاحتمالات.



وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الثلاثاء أنها تلقت معلومات من إيران تفيد بأن مقذوفا أصاب موقع محطة بوشهر.



وقال ليخاتشيف إن الضربة، التي لم تسفر عن خسائر بشرية، وقعت في حوالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء وأصابت منطقة قريبة من وحدة طاقة عاملة.



وأضاف أن روس آتوم بدأت المرحلة الثالثة من عملية إجلاء الموظفين، وغادرت مجموعة منهم برا باتجاه الحدود الإيرانية-الأرمينية في صباح اليوم الأربعاء، ومن المقرر مغادرة مجموعتين أخريين قريبا.



وتعمل روس آتوم على تقليص عدد الموظفين في المحطة إلى الحد الأدنى مؤقتا حتى تستقر الأوضاع.