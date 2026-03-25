فرانس برس: باكستان نقلت إلى إيران الخطة الأميركية المؤلفة من 15 نقطة لإنهاء الحرب

أفاد مسؤولان رفيعا المستوى في إسلام آباد لوكالة فرانس برس أن المقترح الأميركي لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أُرسل إلى طهران عبر وسطاء باكستانيين.



وأكد المسؤولان أن الخطة المكونة من 15 بندا لوقف الحرب التي طالت معظم أنحاء الشرق الأوسط.



وتُطرح باكستان كوسيط محتمل في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب نظرا لعلاقاتها التاريخية مع كل من إيران والولايات المتحدة، فضلا عن علاقاتها الوثيقة مع جهات عدة في المنطقة.