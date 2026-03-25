رويترز عن مسؤولون: تراجع إنتاج النفط العراقي بسبب الصراع في الشرق الأوسط

أعلن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة بالعراق أن إنتاج النفط العراقي تراجع بشكل حاد مع استمرار حرب إيران، إذ وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في حين تعجز البلاد عن تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز.



وأوضح المسؤولون أن إنتاج حقول النفط الرئيسية في جنوب العراق انخفض بنحو 80 بالمئة ليصل إلى حوالي 800 ألف برميل يوميا.