وزير الخارجية التركي ونظيره الصيني يبحثان جهود إنهاء حرب إيران

أعلن مصدر دبلوماسي تركي أن وزير الخارجية هاكان فيدان ناقش الحرب على إيران وجهود إنهاء الصراع خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي.



وقال المصدر إن الوزيرين "شددا على ضرورة إنهاء الحرب فورا"، وأكدا على "الأهمية البالغة" لاستمرار عمل خطوط النقل وسلاسل الطاقة والإمداد دون انقطاع.