البيت الأبيض: ترامب يتوعّد بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم تبرم إيران اتفاقا

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم تقبل طهران باتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي: "إذا لم تتقبّل إيران واقع اللحظة الراهنة، وإذا لم تفهم أنها هُزمت عسكريا وستستمر في تكبد الهزيمة، فسيحرص الرئيس ترامب على أن توجّه إليها ضربة أقوى من أي وقت مضى"، مضيفة أن "الرئيس ترامب لا يهدد عبثا، وهو على استعداد لفتح أبواب الجحيم. على إيران ألا تخطئ في حساباتها مرة أخرى".