زيلينسكي يصل الى السعودية في زيارة غير معلنة مسبقا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه وصل الى السعودية، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقا، وتأتي في خضم الحرب في الشرق الأوسط واهتمام دول خليجية بالافادة من خبرة كييف في التصدي للمسيّرات.



وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي: "وصلت الى المملكة العربية السعودية. من المقرر أن نعقد اجتماعات مهمة. نقدّر الدعم، وندعم المستعدين للعمل معنا من أجل ضمان الأمن".

